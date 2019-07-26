【絕密解構】奧斯爾遇襲　涉歐洲導彈危機

阿仙奴球星奧斯爾於北倫敦遭刀手追斬，令全世界嘩然，到底「大眼仔」得罪咗咩人，點解要對佢狠下毒手呢？



原因眾說紛紜，其中有陰謀論指呢位前德國國腳同土耳其總統埃爾多安關係密切，由於土耳其近期購入俄羅斯S400防空導彈，被指同以美國為首嘅北約盟友對着幹，奧斯爾遇襲可能同政治有關。



土耳其雖然係北約成員，但無視美國反對並購入俄羅斯S400防空導彈，結果遭美方禁止參與F-35隱形戰機計劃。



奧斯爾本身係土耳其裔，佢同埃爾多安私交甚篤，多次惹起爭議，「大眼仔」上年稱因為自己血統問題，被德國足總及球迷針對，結果宣布退出國家隊。



事實上，奧斯爾愈來愈想做番土耳其人，佢老婆係2014年土耳其小姐冠軍Amine Gulse，早前結婚更邀請埃爾多安做證婚人，猶如土國政界人物。



土耳其總統埃爾多安堅持購入俄羅斯S400防空導彈，令歐美擔憂該國採用S400系統後，俄羅斯會搵到西方戰機弱點，製造咗一次「導彈危機」，西歐國家人人自危，甚至視土耳其為安全威脅。



奧斯爾同埃爾多安咁老友，可能因此而成為激進「反土派」人士針對目標，睇來今次追斬只係第一步，佢之後出街、比賽都要特別小心。



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