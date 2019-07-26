季軍戰！泰那轟33分　永倫反勝東方龍獅

永倫與東方龍獅周五(26日)晚於灣仔伊利沙伯體育館上演甲一季軍戰Game 2。最終「黃金戰士」永倫在首節落後下，憑泰那拿到全場最高的33分，以80：74反勝4人得分達雙位數的東方，3場兩勝制下贏得季軍。



永倫上場憑泰那狂轟61分，三場兩勝制下取得關鍵第一勝。背水一戰的東方龍獅今場派出吳松峻、陳兆榮、李琪、林萬進及鄧志恒正選登場，吳松峻轉身傳給籃底鄧志恒上籃先開紀錄，再憑林萬進的三分球打出一段6：0的美好開局。可惜球隊早滿隊犯，永倫頻頻在罰球線上得分，包括上場罰球命中率達到100％的泰那，首節東方以20：19領先。20分，是泰那上場第一節的得分，今場稍微回落到9分。



第二節，東方憑鍾俊昇和陳翊麟的三分球將比數拉開至23：28，不過球隊罰球命中率低下，未能把握機會乘勢追分。永倫的泰那被嚴防下難以在外線起手，球權落在其他球員手上，先有潘志豪命中三分，再有賀斯福連得4分。



換邊後，永倫的賀斯福憑身高優勢繼續在籃底吃餅， 方誠義偷球妙傳給泰那，隨著東方此節早段已滿隊犯，永倫打出一段10：0攻勢。東方雖有楊睿騏連取4分追至38：55，但球隊再有鄧志恒滿犯離場。落後的東方似乎找不到自己的節奏，幾次快攻失敗而回 ，教練托利斯也因為投訴球證「吃T」。永倫再由泰那的三分球展開一段7：0攻勢，第3節拋離到69：46，此節他勇奪17分。



東方第4節由馬港燊守內線，可惜顏色地帶仍然是永倫的天下，賀斯福和泰那也先後在籃底得分。東方隊長李琪兩度快攻得手，加上陳翊麟在外圍放箭，一度追至個位數分差。最後永倫保住領先優勢，以80：74擊敗東方贏得季軍。



今季曾有人說：「泰那的時代已經終結。」這位加拿大籍外援來到季後賽以實力將其推翻，61分之後，今場又轟入33分。不過他強調，自己不是神，「不懂籃球的人才會說出這樣的話。你們覺得我每場都40分，這種想法是不切實際，怎麼可能做到？」永倫四強僅以3分不敵滿貫，泰那表示很失望，但今季絕對沒有任何遺憾，「我當然想球隊可以打進決賽，但今季我們有些嚴重的傷患，也欠缺一點運氣。不過球隊整體都已做得很好了，我們已經盡力。」他大讚球隊在季後賽紀律嚴明，防守做得更進步是致勝關鍵。永倫今季以第三名完成，泰那表示完季後會休息一個月，回加拿大探望家人。