南華再挫滿貫　距離總冠軍只差一步咋

甲一籃球聯賽周五(26日)晚在灣仔伊利沙伯體育館進行總決賽第二回合。儘管滿貫外援費格遜強勢復出，上半場率領滿貫領先南華，無奈換邊後面對緊迫防守，射手命中率下滑，內線亦被惠龍兒攻陷，加上楊和、朱亮和蔡再懃提供穩定火力，小將張延隆表現驚喜，南華最終反勝71：56，總場數領先2:0，南華只要在7月30日第三回合再贏，就可以捧盃。



總決賽首回合，費格遜感染腸胃炎入院，滿貫失去主力進攻點，力戰不敵南華。今晚他紮著辮子頭復出，儘管滿貫仍然從外線發動攻勢，但他防守表現活躍，幾乎包攬所有後場籃板。本地球員士氣大振，正選上陣的楊文綱轟進兩球三分，張偉康和歐陽維江開局手感不俗。即使朱亮和蔡再懃內外開弓，南華仍然落後11：20。



暫停回來，費格遜遭遇夾擊下完成「and 1」，而朱亮抄截後一條龍上籃追到18：25。第二節南華迎來反撲，朱亮連續命中三分球，惠龍兒連取6分，兩度扳平比數。反觀滿貫面對緊迫防守失誤連連，多次在24秒違例前倉卒出手，幸而費格遜射進壓哨中距離，稍稍領先36：32返回更衣室。



換邊後南華增加內線攻勢，朱亮、羅意庭和惠龍兒打出7：0攻勢，首度反超前39：36。費格遜外線中鵠止血，而惠龍兒埋伏籃底接應隊友餵球屢試不爽，背籃單打也總能博到罰球機會。雙方不斷互換領先，蔡再懃和楊和外線發炮打破僵局，南華拉開到54：46。



第四節南華繼續強闖禁區博犯，擴大領先優勢到雙位數。其實滿貫同樣不乏罰球機會，不過命中率低落。隨著張延隆和楊和命中中遠距離，比賽再沒懸念，南華71：56力挫滿貫，獲得系列賽聽牌權。