【美職】華聯冇火作客旺半和
2019年07月27日 08:00
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今日輪到斯維做盤神，星期日早上美職東岸弱旅芝加哥火燄在主場迎戰華盛頓聯隊，火燄今季表現差勁，計算所有賽事，近13場只曾1勝，更輸掉8場令人失望。
華聯雖有射手朗尼助陣，但戰績飄忽，自5月中起只曾2勝，並不可靠，不過華聯客場穩陣行先，近7場作客5次開半場和，看來於初段非常保守，半場和值得再追。
名家：法達斯維
直播表
周六10:00am 美職 FC洛杉磯 Vs 阿特蘭大聯
無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台
周六5:00pm 日乙 甲府風林 Vs 岡山綠雉
有線604、603台
周六6:00pm 日乙 大宮松鼠 Vs 山口雷法
有線662、602台
周日7:30am 美職 紐約紅牛 Vs 哥倫布機員
無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台
周日8:00am 美職 芝加哥火燄 Vs 華盛頓聯隊
無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台
周日10:00am 美職 聖荷西地震 Vs 科羅拉多急流
無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台
周日10:30am 美職 波特蘭伐木者 Vs 洛杉磯銀河
無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台
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