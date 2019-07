【美職】華聯冇火作客旺半和

唔止足球睇波,仲有24小時滾動賠率,即時體驗:https://bit.ly/2UmNL0L



今日輪到斯維做盤神,星期日早上美職東岸弱旅芝加哥火燄在主場迎戰華盛頓聯隊,火燄今季表現差勁,計算所有賽事,近13場只曾1勝,更輸掉8場令人失望。



華聯雖有射手朗尼助陣,但戰績飄忽,自5月中起只曾2勝,並不可靠,不過華聯客場穩陣行先,近7場作客5次開半場和,看來於初段非常保守,半場和值得再追。



名家:法達斯維



直播表



周六10:00am 美職 FC洛杉磯 Vs 阿特蘭大聯

無綫 myTV Gold 301;Now 638;有線654、614台



周六5:00pm 日乙 甲府風林 Vs 岡山綠雉

有線604、603台



周六6:00pm 日乙 大宮松鼠 Vs 山口雷法

有線662、602台



周日7:30am 美職 紐約紅牛 Vs 哥倫布機員

無綫 myTV Gold 302;Now 639;有線655、615台



周日8:00am 美職 芝加哥火燄 Vs 華盛頓聯隊

無綫 myTV Gold 301;Now 638;有線654、614台



周日10:00am 美職 聖荷西地震 Vs 科羅拉多急流

無綫 myTV Gold 302;Now 639;有線655、615台



周日10:30am 美職 波特蘭伐木者 Vs 洛杉磯銀河

無綫 myTV Gold 301;Now 638;有線654、614台



