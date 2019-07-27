迪哥大四喜　馬體會入夠皇馬7球大屠殺

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就算係熱身賽，皇馬畀同市死敵炒夠7:2係乜玩法？於國冠盃皇馬對馬體會於美國舉行，之前2場熱身賽已失5球，今次鬥馬體會開波唔夠1分鐘就失波，本身於馬體會已失正選嘅前車路士射手迪亞高哥斯達，隨後將皇馬守將玩弄於鼓掌之上，個人食出「大四喜」，「新C朗」祖奧菲歷斯亦有士哥，最終皇馬於垃圾時間入番2球，最後輸3:7完場，呢隊皇馬施丹仲有排執！



馬體會同皇馬一向係死敵，所以就算係熱身賽，雙方正選陣容都好有誠意，沙治奧拉莫斯、馬些路、卻奧斯、莫迪歷、艾斯高，以及2名貴價新將夏薩特及盧卡祖域都有出場，而馬體會過億歐元新將祖奧菲歷斯亦打正選。



開波唔夠1分鐘，迪哥已於禁區射中敵衞入網打開紀錄，隨後祖奧菲歷斯於門前篤射搞掂，再加上安祖哥利亞入靚波，廿分鐘唔夠馬體會已領先到3:0。皇馬後防錯漏百出，面對殺得性起嘅馬體會冇還手之力，迪哥之後再入靚波並射入12碼，半場皇馬竟然抬5隻光蛋。



換邊後迪哥仲係有心有力，51分鐘接應隊友靚直線，趁對手門將出迎快一步唧射入網，個人連入4球。皇馬輸到6球終於破蛋，夏薩特憑個人之力於左路扭入禁區傳中，拿祖費南迪斯門前撞入成1:6。馬體會之後有維圖盧個人表演，於自己半場推到皇馬禁區勁射入網，皇馬一度落後至1:7。去到完場前皇馬憑賓施馬入12碼，小將山齊士之後再追多粒，但依然輸3:7完場。



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