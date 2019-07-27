6場失19球！皇馬輸到懵施丹冇眼睇

18年5月，施丹帶領皇馬以3:1殺敗利物浦，完成歐聯3連霸成前無古人，但1年之後同樣嘅領隊，喺場上竟然耷晒頭冇眼睇，足球場的確難以估計。皇馬剛於國冠盃鬥死敵馬體會，最慘曾經落後過1:7，最後輸3:7完場，季前3仗1場不勝狂失12球；若計埋上季尾西甲賽事，「銀河艦隊」近6戰勁失19球，場均失過3球！



皇馬今戰鬥馬體會，出泰拔高圖爾斯守龍，隊長沙治奧拉莫斯同拿祖費南迪斯扼守中路，馬些路、奧迪奧蘇拿分任左右閘，陣容絕對見得人，但面對馬體會就瘋狂壓迫，皇馬一班球星吓吓慢人一步，20分鐘唔夠就落後到0:3。馬體會上半場於皇馬後場如入無人之境，迪亞高哥斯達半場就完成帽子戲汰，皇馬半場輸0:5。換邊後去到70分鐘，皇馬進一步落後到1:7，最後於垃圾時間入番2球輸3:7。



熱身賽唔係正式賽事，當然唔可以完全作準，但場邊督師嘅施丹睇到黑晒口面，仲一度撳住個頭作冇眼睇狀，睇到呢班波後防好大問題。泰拔高圖爾斯上季轉會皇馬後一直打唔出水準，而拉莫斯已經33歲，加上中場卻奧斯、莫迪歷亦年紀唔細，皇馬中場截擊力嚴重不足，最唔改善的話，夏薩特喺前面有幾多球都冇用。



立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。

