輸到懵半場叫腰斬　皇馬迷：施丹躝屍！

熱身賽還熱身賽、半場輸5球還半場輸5球，皇馬球迷忍夠施丹，希望佢同部份球星即刻躝屍！國冠盃賽事皇馬對馬體會於美國舉行，皇馬繼早前輸畀拜仁、打和阿仙奴之後，鬥同市死敵完全冇得打，半場落後0:5、全場輸3:7，球迷斥部份星已經冇資格着起皇馬戰衣，亦預言施丹過唔到聖誕，希望到時由普捷天奴接手。



今仗皇馬排出強陣應戰，夏薩特、盧卡祖域2名貴價新將打正選，卻奧斯、艾斯高、莫迪歷坐鎮中場，後防亦有沙治奧拉莫斯、馬些路及泰拔高圖爾斯壓陣，但半場就畀迪亞高哥斯達完成帽子戲法，最大鑊曾經落後過0:6同1:7。



雖然呢場唔係正式賽事，但皇馬迷依然嬲到爆，有球迷見半場輸5球狂叫腰斬場波，其他Fans亦喺網上勁插銀河艦隊唔係路：「皇馬依家連馬德里最佳都唔係」、「施丹聖誕前就會被炒，希望普捷天奴上任」、「依家依家隊波簡直恐怖，大部球員都冇資格着皇馬波衫」、「呢班球員，仲認唔認得自己係邊個」。



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