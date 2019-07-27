皇馬輸鑊甘　施丹認衰：瓣瓣都唔掂

國冠盃出現意外戰果，皇馬就算強陣出擊，依然以3:7大敗予馬體會，領隊施丹面口當然難睇，於場上一度撳頭表現失望，向馬些路指示點踢時亦惡言相向。賽後施丹承認球隊今戰瓣瓣都唔掂，比賽強度不足成致命傷。不過施丹重申皇馬仲有時間撥亂反正，認為來季依然會取得成功。



皇馬今戰後防尤如不設防，開賽頭廿分鐘已落後3球，並曾落後過0:6同1:7，球員夢遊球場，畀死敵馬體會重重教訓。施丹賽後謂：「今戰係場高水準賽事，但皇馬開局卻勁差，8分鐘已經失咗2球，跟住球員完全唔可以扭轉局勢。啱啱開波嗰陣特別難踢，成班波好似從來未入過局咁。老實講皇馬呢場瓣瓣都唔掂，特別係強度方面遠遜對手。馬體會入咗7球，呢樣絕對唔可以接受，球員都非常失望。不過國冠盃只係熱身賽，皇馬仲有時間可以作出改善。」



「依家我依然好冷靜，因為第一場西甲賽事到8月17號先踢。今場賽果同表現當然唔可以接受，但呢班波實力強勁，只要作出調整，來季一樣可以有好成績。」



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