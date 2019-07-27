【有片】基沙文小白變配角　巴塞新7號起孖

周六(27日)晚季前熱身賽，巴塞隆拿以2:0擊敗神戶勝利船，但入波球員非並天價球星基沙文，而係「新7號」卡利斯佩雷斯，佢個人梅開二度，搶晒各位球星嘅風頭。



今場波可以話係「巴塞舊生聚會」，因為神戶勝利船正選陣容有3位前巴塞球員，包括「小白」恩尼斯達、前鋒韋拿、中場沙治森柏，並剛簽入後衞華美倫，但呢位比利時國腳仲未可以上陣。



球迷原本焦點睇神戶「巴塞幫」倒戈，同埋欣賞巴塞新兵基沙文、法蘭基迪莊演出，估唔到最大驚喜竟然係名不經傳嘅卡利斯佩雷斯。



雙方上半場打和0:0，巴塞下半場一次過換晒11人，包括換入卡利斯佩雷斯。呢位21歲翼鋒先係同隊友配合入滲，近門射入打開紀錄，之後再射死角入網，表現好有功架，難怪佢夠膽趁菲臘比古天奴未歸隊，今場着7號球衣上陣，果然一戰成名。



卡利斯佩雷斯上季只為巴塞上陣1次，佢今場大踢爭氣波，教練華爾維迪新一季真係要多啲留意佢。



由於後防實在太弱，神戶勝利船即日宣布同華美倫簽約2年半，佢已經向球會報到，呢位33歲守將話：「我感到非常興奮，好高興能夠獲得神戶垂青，我急不及待希望馬上披甲上陣，想盡自己所能令球隊改善提升。」



有入自然有出，已經有成9個外援嘅神戶，同意畀南韓門將金承奎回歸韓職加盟蔚山現代，仲立刻簽咗橫濱水手33歲龍門飯倉大樹頂替。



會長三木谷浩史表示：「我哋喺攻擊方面已經屬於日職top class，不過要成功的話，失波係略嫌多咗啲，防線有必要強化，華美倫嘅加盟好重要。」



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