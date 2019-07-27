阿仙奴先使未來錢　爆冷買到新魔獸

根據英國《BBC》爆料，阿仙奴已經同法甲球會里爾達成協議，將以8000萬歐元(約7億港元)收購里爾前鋒尼高拉斯比比，交易可望於未來24至48小時內完成，雙方將簽約5年。



阿仙奴今夏只有4500萬鎊增兵，而且早前已經用咗2700萬鎊買入聖伊天中堅威廉沙列巴，點解仲有咁多資金買尼高拉斯比比呢？



原來兵工廠先使未來錢，同里爾達成協議，8000萬歐元將會分5期償還，換言之每年只需畀1600萬歐元，大大減輕阿仙奴財政負擔。



根據《米蘭體育報》報道，阿仙奴為尼高拉斯比比開出600萬歐元年薪，比競爭對手拿玻里多150萬歐元，令佢最後揀咗兵工廠。之前有傳曼聯、利物浦都想買尼高拉斯比比，結果唔夠阿仙奴爭。



24歲嘅尼高拉斯比比係科特迪瓦國腳，佢上季法甲上陣38場入22球，被認為有科特迪瓦名將「魔獸」杜奧巴影子，依家行杜奧巴舊路，去倫敦搵食，不過係去阿仙奴，而唔係車路士。



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