夢想FC退出　「握手哥」解甲從商

隨着夢想FC退出港超聯，現年34歲的「握手哥」梁子駿，決定退役從商！



「無法啦！我都等咗一段時間喇，既然冇球隊用得着我，同老婆好認真咁商量過之後，都覺得係時間停落嚟喇。」「握手哥」道。「有冇唔開心？雖然17年有多嘅職業球員生涯，就咁無聲無息完結，但我冇唔開心亦冇唔甘心，始終我個年紀係時候退落嚟。」



曾經在大大小小訪問中提過，自細便向父母表明，對家族海鮮生意丁點兒興趣也沒有，就算早排與太太「阿Ting」合資在馬灣經營Pizza店，也鮮會到舖頭走上前線。如今竟決定掛靴從商，理由何在呢？「吓？我對海鮮生意冇興趣啫，冇話對做生意冇趣呀！之前仲踢緊波，邊有精神同時間落舖頭啫！依家唔同，我唔做生意唔通等老婆養咩！哈！哈！」原來如此，之前誤會了，要跟你說對不起嗎？



至於從甚麼商，就讓「握老闆」親自介紹吧！「老咩闆呀！股東仲有『思明』（即前東方沙龍球員李思明）兩公婆，同埋『阿文』（即前東方沙龍球員姚學文），我哋頂咗一間足球校嚟做，雖然冇得再踢波，但搞足球學校都係同足球有關呀，希望可以成功啦！」「子駿」表示有關其足球學校之詳情，稍後將會再有公布，並且感謝過去17年多，給予過其機會的球隊班主、領隊和教練，以及支持過他的球迷和傳媒朋友。