首位亞裔NBA總冠軍　林書豪竟然失業

林書豪連續九年在休賽季期間回到台灣，參加籃球訓練營。相比過往八年，這年多點喜悅，也多點擔憂。剛結束的賽季，林書豪在多倫多速龍締結歷史，成為首位季後賽登場，並且獲得NBA冠軍指環的亞裔球員。不過自由市場開啟接近一個月，所有「大魚」紛紛落網，其餘自由球員也找到歸屬，我們始終聽不到關於林書豪的消息。



邁向第十個球季，或就此結束NBA生涯？林書豪坦言情緒受到影響，但會慢慢調整，以樂觀心態面對未來，「我從小夢想就是在NBA打球，現在已經擁有九年職業經驗，接下來也會用盡一切努力，繼續把NBA舞台當作首要目標。」他續指理解自由市場狀況，不排除將來回到亞洲延續籃球生涯：「五年前，我就想過有天回來打球，告訴自己必須留下幾年職業生涯獻給亞洲球迷。」



林書豪沒有提及，「亞洲」指的是CBA，還是其他國家，但夢想的藍圖裏，有著弟弟林書緯的身影。不約而同地，林書緯今年在富邦勇士拿下SBL冠軍，「感謝上帝，讓我們兩兄弟相隔千里贏下兩個冠軍。我只能看著隊友奪冠，但他真的打得很棒。我最大的夢想，就是在退休前和他同隊打球。」



結束台灣旅程後，林書豪下月初抵達廣州，舉辦五日四夜的籃球特訓營，親身指導基層兒童。另外，8月10日更會進行「豪友對決」明星賽，除了林書豪外，他的好友周杰倫、蕭敬騰、吳彥祖等亦會同場獻技。



立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。