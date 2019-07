周日國冠盃北美站賽事,AC米蘭將會硬撼賓菲加,AC近年踢國冠盃比較慢熱,今場半場和值得留意。



AC米蘭上場首場國冠盃對已熱身的拜仁僅輸0比1,新教練甘柏路正了解球隊,相信暫時會沿用他上季於森多利亞的理念,上季森多利亞踢法穩字行先,連盃賽41場賽事,有23場半場同對手打和,加上現時AC米蘭波蘭前鋒比亞迪克未上力,相信都不會太急進。



賓菲加超新星祖奧菲歷斯,已轉投馬德里體育會,火力下降之下,預計上半場難分勝負,半場和值博。



名家:財哥



直播表



周日10:00am 美職 聖荷西地震 Vs 科羅拉多急流

無綫 myTV Gold 302;Now 639;有線655、615台



周日10:30am 美職 波特蘭伐木者 Vs 洛杉磯銀河

無綫 myTV Gold 301;Now 638;有線654、614台



周一0:00am 熱身賽 利物浦 Vs 拿玻里

香港開電視77台、有線662、602台



周一3:00am 國冠盃 AC米蘭 Vs 賓菲加

無綫85台、無綫 myTV Gold