【東體爭議】凶殘殺人王斷腳唔抵可憐？

史篤城中堅梳爾哥斯喺對李斯特城熱身賽恐怖斷腳，足球生命受到嚴重威脅，正所謂惻隱之心人皆有之，所有人見到呢一幕都會非常心痛。不過，呢件慘劇發生後，網上竟然有大批「涼薄」球迷話佢唔抵可憐，認為呢位前英格蘭國腳今次重傷係「報應」。



熱身賽史篤城對李斯特城，李城中場馬克艾拜頓進攻，史篤城隊長32歲嘅梳爾哥斯在對方趕到前攔截，落地剷波，佢用右腳成功剷走咗個波，點知隻重心腳左腳落地時貼地屈住，足踝關節拗出恐怖幅度，剷波後嘅梳爾哥斯立即痛苦瞓地大叫。



現年31歲嘅梳爾哥斯出名係「殺人王」，呢位曼聯青訓出身嘅球員，2008年加盟史篤城後一直效力至今，佢出晒名落腳狠辣，唔少球員都曾經畀佢踢到受傷，最經典係2010年對阿仙奴一役，粗暴飛剷將當年只得19歲嘅艾朗藍斯踢到斷腳，令對方小腿即場斷成「L」型，多年來史篤城球迷每次對住阿仙奴，都會向藍斯高唱「你行路都跛下跛下」，嘲諷對方曾經斷腳。當年史篤城前鋒傑臣承認，梳爾哥斯踢斷艾朗藍斯隻腳，係賽前收到領隊佩尼斯嘅「柯打」，震撼英超。



今次梳爾哥斯重傷，大批網民話係「報應」、「他朝君體也相同」等等，但亦有球迷批評呢班人「落井下石」兼冇同情心。事實上，足球場上意外經常發生，艾朗藍斯事件已經過咗9年，今季轉會祖雲達斯更達到職業生涯高峰，球迷又何必記住過去嘅仇恨呢？



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