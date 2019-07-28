【震撼】利物浦想簽列貝利　利迷咁反應

應屆歐聯冠軍利物浦，毫無疑問正處強勢，唔少利迷都希望今夏愛隊續簽球星，新季再同曼城鍊過，問鼎首個英超冠軍。但到目前為止，紅軍僅以130萬鎊購入荷蘭年輕中堅薛比雲丹貝治，大牌收購完全唔見影。據法國《隊報》報道，原來領隊高普有意免費簽入列貝利，唔知利迷又收唔收貨？



已經36歲嘅列貝利，上季尾終於離開拜仁，據報有唔少球會都對佢有興趣，但仲未決定去邊度發展。《隊報》報道，利物浦領隊高普一直好欣賞列貝利，如果今夏紅軍前線有球員離開，就會出手斟列貝利到晏菲路。現時離轉會窗關閉仲有一段日子，故依然存在變數，列貝利仍有機着上利物浦波衫。



消息傳出後，利迷反應兩極，有紅軍Fans嫌佢老，表示利物浦唔係老人院，但亦有利躉表示歡迎，認為搵列貝利做沙迪奧文尼後備，總好過用賴恩堅特（利物浦22歲新仔），亦認為列貝利仲係有心有力，唔介意佢來投。



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