香港秘密練兵　首戰棍網球女子U19世錦賽

香港將會出戰8月1至10日在加拿大安大略省彼得伯勒舉行、四年一度的女子U19世界棍網球錦標賽。



本屆賽事共有22支參賽隊伍，港隊被編入E組，同組有以色列、比利時、波多黎各以及美國原住民部落易洛魁聯盟(Haundenosaunee)。



為了備戰這次賽事，港隊除派出多位U19成員出席較早前在韓國慶州市舉行的亞太棍網球錦標賽，更提前在7月22日到美國新西澤州進行集訓，與當地的棍網球隊伍進行友賽，寓賽於操。



港隊主教練Jane Karger表示：「為了今次賽事，我們已備戰多個月，希望球員可以在比賽中發揮他們的最高水平，並表現出團隊精神。這是港隊首次出戰U19的世錦賽，我們的小組有多支強隊，希望球員可以透過連場激戰，在對手身上學習，讓自已的能力有所提升。」



港隊將於8月1日的首場小組賽迎戰以色列，接着3天將先後面對波多黎各、易洛魁聯盟及比利時。



女子U19世界棍網球錦標賽自1995起舉辦，首屆冠軍由澳洲奪得，之後美國連續4屆擊敗澳洲贏得錦標，而賽事的東道主加拿大則是上屆冠軍。



除了香港，墨西哥、中國及比利時均為首次參與這項賽事，而牙買加、肯雅、波多黎各及中華台北則是首次出席世界性的棍網球賽事。



比賽先進行小組單循環賽事定出小組排名。A組及B組8支世界排名較高的球隊，以及其餘 3個組別的第1及2名隊將進入爭標淘汰賽，角逐賽事第1至16名。



至於C、D及E組的第3、4及5名球隊，將會按成績編入另一組的淘汰賽，定出17至22名的名次。



參賽隊伍

A組：加拿大、美國、英格蘭、澳洲

B組：新西蘭、日本、威爾斯、蘇格

C組：德國、牙買加、韓國、中國、肯雅

D組：捷克、愛爾蘭、墨西哥、中華台北

E組：香港、以色列、比利時、波多黎各、易洛魁聯盟



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