港隊女子4x100混接失利　奧運資格擦身而過

世界游泳錦標賽周日(28日)於南韓光州舉行，香港隊派出歐鎧淳、楊珍美、陳健樂及何詩蓓出戰女子4x100米混合接力，以4分03秒52第14名完成初賽，未能繼女子4×100米自由泳接力及女子4×200米自由泳接力，以頭12名成績取得東京奧運資格。



另外，負責第一棒的歐鎧淳在100米背泳游出1分01秒12，再次與東京奧運A標（1分00秒25）擦身而過。



港隊於今屆世錦賽分別在女子4x100米自由泳接力及女子4x200米自由泳接力收穫兩張東京奧運入場券。



何詩蓓在女子200米自由泳亦有好表現，以1分54秒98再次刷新香港紀錄，距離亞洲紀錄更只差0.13秒。雖然今次未能贏得獎牌，但第四名成績亦屬香港泳手在世錦賽最佳。



香港游泳隊南韓世錦賽成績：

女子4x100米自由泳接力（鄭莉梅、何詩蓓、何南慧、譚凱琳） 第10名 3分40秒40 （奪奧運資格）



女子4x200米自由泳接力（鄭莉梅、何詩蓓、何南慧、歐鎧淳） 第11名 8分04秒98（奪奧運資格）



何詩蓓 女子200米自由泳 第4名 1分54秒98 （破香港紀錄）



楊珍美 女子50米蛙泳 31.61秒（破香港紀錄）



男女混合4x100米自由泳接力（林昭光、何甄陶、譚凱琳、鄭莉梅） 3分32秒55 （破香港紀錄）



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