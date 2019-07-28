利物浦搶德甲助攻王　終極挑機羅拔臣！

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利物浦今夏轉會窗好靜焗，領隊高普多次表明唔會用重金收購球員，主要任務係同陣中球星續新約，以保留歐聯冠軍陣容，但亦強調會就有需要位置補強。西班牙左閘艾拔圖摩蘭奴離隊後，只有安德魯羅拔臣一個正宗左閘，故傳出紅軍有意力斟德甲助攻王菲臘麥斯，買佢只需1800萬鎊，堅係平靚正。



利物浦自菲臘比古天奴離隊後，非常倚重兩閘出擊助攻為「埃及文明」鋒線提供傳送，上季左、右兩閘羅拔臣同阿歷山大阿諾特助攻數字均達雙位數，係紅軍勇奪歐聯冠軍關鍵。高普極重視閘位球員助攻力，故睇中菲臘麥斯好正路。



菲臘麥斯今年25歲，係德國16年奧運隊奪銀功臣，近年表現勁平穩，其中於17/18年德甲球季交出12次助攻，次數僅少於湯馬士梅拿嘅14次，成為當年德甲後防助攻次數最多球員，而上季佢則取得4個入波、7次助攻，睇到佢幾咁有侵略性。高普矢志為羅抆臣帶來競爭，菲臘麥斯係適合人選。據悉除利物浦外，巴塞隆拿都有意搶人。



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