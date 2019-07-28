皇馬加碼14億轉會費　曼聯心動了

皇馬日前國冠盃3:7慘敗畀同市死敵馬體會，令球迷嘩然，更加驚動「銀河艦隊」高層，終於令會長皮里茲下定決心，要收購曼聯中場保羅普巴救亡，準備加碼至1.5億鎊(約14億港元)，滿足紅魔鬼要求。



根據西班牙《阿斯報》爆料，以皮里茲為首嘅皇馬高層，睇完呢場大敗後，大受刺激，緊急開董事會討論組軍策略，以免新一季開壞個頭，打擊爭標機會。據悉，各位高層都認為，只有收購普巴，先至有機會扭轉目前劣勢。



特別係皇馬現時傷兵滿營，巴謙戴亞斯、馬高阿辛斯奧、費蘭特文迪、盧卡祖域都加入「十字軍」，更加需要簽入普巴呢種級數嘅球星壓場。因此，皇馬董事會基本上已同意加碼，由原本只願用1億鎊轉會費買普巴，增加至1.5億鎊。



加里夫巴利離隊在即，可以騰出60萬鎊周薪人工空間，相信可以滿足普巴待遇要求，依家只等待曼聯回覆，睇來呢單英超史上最大買賣，好大機會成事。



立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。