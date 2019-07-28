韓迷向總統府請願　C朗或累人坐監

上周五(26日)祖雲達斯喺首爾友賽南韓K聯賽明星隊場波，愈鬧愈大！因為葡萄牙球王C朗拿度冇上陣，引發球迷極度不滿，搞到上埋韓國總統府官方網站請願，要求嚴懲呢個「65億韓圜大騙局」嘅主辦機構！



由於全場65000座位爆滿，呢場「C朗之夜」涉及門票款項成65億韓圜（約4288萬港元），點知C朗稱身體狀態欠佳全場坐喺後備席，一秒都冇出過，同祖雲達斯當初承諾最強陣容出擊，完全兩回事。雖則合約訂明C朗至少要出場45分鐘，唔出就要扣戲金，但係佢同意甲豪門祖雲達斯似乎唔多志在，南韓球迷亦都知如果C朗求祈整張醫生紙嚟，就完全咬佢唔入。



最令韓迷滾滾地嘅係，祖雲達斯主帥沙利嘅一番解釋，更加搞到佢哋有種墮入騙局嘅感覺：「C朗因為肌肉有啲不適，身體狀況欠佳，賽前一日已經決定唔踢呢場波。」係咁又唔早啲宣布？玩嘢咩！尤其C朗一返到意大利仲馬上喺Instagram鋪片顯示自己重投訓練，又整句「返到屋企真好」，更加係火上加油，韓媒都狂插佢Sorry都冇句，唔配係個超級巨星。



有球迷就醒呀，發現有個「博彩XXX」嘅廣告牌，個贊助商係間海外公司，涉嫌違反「國民體育振興法」禁止宣傳非法體育博彩嘅法例，於是上青瓦台政府官網請願，主題係「宣傳非法體育博彩網站及處分」，要求嚴懲賽事主辦機構負責人，以及進行現場直播嘅KBS2TV，理由係佢哋喺播放嗰兩粒鐘，經常影到嗰個廣告牌。呢條罪假如入到，可以判3年以下有期徒刑，同罰款3000萬韓圜(約19.8萬港元)以下。 C朗可能都估唔到，佢一次任性唔肯踢，會可能累到有人要坐監。



至於乜嘢係「青瓦台請願留言板」？就係韓國總統府官方網站上所設、公開畀民眾自由發動請願聯署嘅網頁，只有每個請願訴求喺30天內獲得20萬以上聯署，青瓦台政府必需就此作出回應。呢個「宣傳非法體育博彩網站及處分」請願，第一日只有百幾人聯署，未來一個月要多啲人響應至得。



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