6.1億成交！蘇B安排波費踢10號位

曼聯計劃收購士砵亭中場波基斯費南迪斯，已經傳咗一段時間，依家終於有突破，根據意大利《羅馬體育報》爆料，紅魔鬼已經同士砵亭達成協議，同意以6300萬鎊(約6.1億港元)簽入呢位24歲葡萄牙國腳。「波費」即將飛去英國接受體測，只要順利通過，就會同曼聯簽約5年，年薪為500萬鎊。



綽號「葡萄牙林柏特」嘅波基斯費南迪斯上季於各項賽事，射入32球及18次助攻，並協助葡萄牙奪得歐國聯冠軍，成為各大豪門爭奪對象，當中以曼聯最積極，頻頻向士砵亭出價，終於成功打動對方。



據悉，曼聯領隊蘇斯克查將會安排波基斯費南迪斯踢「10號位」，擔任進攻中場角色，以佢超卓嘅傳射能力，可望大大提升紅魔鬼進攻力。



波基斯費南迪斯喺日前士砵亭對利物浦嘅熱身賽，射入1球及1次助攻，盡顯功架，證明自己有能力摧毀頂級球隊防線，加上保羅普巴好可能轉投皇馬，令曼聯更有決心簽入波基斯費南迪斯。



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