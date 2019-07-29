【奧運攻略】想現場睇李慧詩拎牌？唔難喎！

想親身感受明年東京奧運激情又抽不到門票，剩下的方法只有參加旅行團。香港體育迷如果希望到日本為女車神李慧詩打氣，至少得要準備兩萬多港元才能成行，貴嗎？未算！日本有一種豪華團收費高達32.5萬港元，多過一個香港普通打工仔整年薪水！



東京奧運門票的港區代理機構香港中國旅行社，已經推出4種自由行奧運套票，全部均為期5天4晚，當中最貴一種索價29,999港元，包機票、JR東日本Suica交通券、4晚東京酒店，以及含決賽的3場專項組合賽事門票，組合的比賽項目包括跳水、排球、沙灘排球、籃球、曲棍球及空手道等，不過所有套票必須兩人同行。另外兩種相宜一點，分別收費25,999及20,999港元，換言之與親友同行起碼花費6、7萬元以上。



最後一種最便宜，反而是港人最感興趣的──場地單車專項套票，因為可以親赴伊豆現場為香港獎牌希望李慧詩吶喊助威，只需18,999港元。然而必須注意的是，這個套餐只包來回機票、JR東日本Suica交通券、8月7至9日的場地單車門票，不包住宿，還得另行花錢訂酒店。



其實香港的奧運套票收費，比起日本本土的更為廉宜。日本交通公社(JTB) 近日就推出了37種奧運旅遊套餐，包含門票加住宿，最平宜的旅遊套餐屬一個5日團，索價28.8萬日圓(約2.08萬港元) ， 卻只是觀看如排球一個項目。另一種5日團，則可見證獎牌誕生，觀看棒球、乒乓球等5個項目的決賽及季軍戰，價錢當然貴得多，團費是48.8萬日圓(約3.52萬港元) 。



論到最貴的豪華團，則包括開閉幕典禮門票，以至參觀16種比賽，玩足全程17日，收費450萬日圓(約32.5萬港元) ，香港普通打工仔根本負擔不起。因為據政府統計處公布2018年收入及工時按年統計調查結果，本港男性僱員每月工資中位數為19,900元，即是一年不吃不喝，行路上班都不夠支付團費。



想睇Sarah咪嫌遠



東京奧運的場地單車賽項，安排在靜岡縣伊豆市的伊豆單車館舉行。此場館是日本唯一符合國際單車聯盟（UCI）規格的單車館，賽道採用西伯利亞松製成，全長250米，寬7.5米，最大傾斜角度45度，最多可容4,500人觀賽。場館與東京相距甚遠，駕車約需2小時15分，乘搭公共交通工具則有以下方法：

從東京搭乘東海道新幹線到「三島」站，再轉伊豆箱根鐵道在「修善寺」站落車，然後改乘新東海巴士，到「Cycle sports center」下車步行約1分鐘，全程需時約2小時。

從東京搭乘東海道新幹線直達列車前往位於伊豆半島的「熱海」站，再轉伊東線在「宇佐美」站落車，然後改乘的士前往，全程同需2小時左右。



立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。