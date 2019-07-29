勁過隻貓　加里夫巴利有9條命賣唔走

人哋話貓有9命，不過西甲皇家馬德里球星加里夫巴利仲勁揪，都係一樣打不死。已經先後多次傳出會被「銀河艦隊」賣走嘅「大聖爺」，早前傳出獲得中超江蘇蘇寧垂青，仲話傾好晒個人待遇添，可惜依家又到皇馬高層嫌價錢唔啱心水，宣布唔放人，又一次賣唔走嘅「大聖爺」，依家唯有又繼續留隊呀！



根據西班牙傳媒報道，皇馬原本對賣走巴利就冇乜所謂，但喺3比7不敵馬體會之後，「銀河艦隊」管理層就即時改變主意，由會長皮里茲親自否決賣走巴利嘅交易，並計劃畀多次機會呢位隊史最貴球員。



睇番《馬卡報》所講，皮里茲之所以唔肯放人，講到底都係嫌開價低，消息話江蘇蘇寧首次報價只係2,200萬歐元，而皇馬則想要7,000萬至8,000萬歐元。到第2份報價，蘇寧都只係將「大聖爺」年薪由1,700萬加到2,200萬歐元，但仲要話想皇馬免費放人，認真離譜。結果係兩份報價都傾唔掂，皇馬唯有繼續等啦！



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