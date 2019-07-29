曼聯經典左閘掛靴　費Sir貼佢係頂級教練

前曼聯及法國國家隊名將艾拉掛靴喇！38歲嘅佢話嚟緊全力向教練界發展添！



艾拉向意大利傳媒表示：「我嘅職業球員生涯正式結束喇！」喺尼斯同摩納哥打響名堂嘅艾拉，06年被曼聯傳奇領隊費格遜簽入，合共為「紅魔鬼」上陣超過300場，贏過5屆英超同1次歐聯冠軍。2014年佢過檔祖雲達斯，再贏咗2次意甲，之後再分別效力過馬賽同韋斯咸。國家隊方面，佢合共為法國上陣81次，更加以隊長身份領軍出戰2010南非世盃，不過嗰屆世盃，法國爆出罷練風波，最終法國喺分組賽出局，艾拉孭晒大鑊。



展望將來，艾拉話會專注教波事業：「我喺2013年開始修讀歐洲足協B牌課程，依家我想完成埋A牌，然後一年半之後，我可以有資格教波帶隊。」黃金時期被譽為球壇最佳左閘之一嘅艾拉，話要多謝恩師費格遜指導，仲話費Sir當年曾點名包括佢同傑斯，將來都可以成為球壇頂級教練喎，又睇吓佢係咪真係咁醒先！



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