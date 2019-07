畀皮里茲巴利玩死　施丹再諗執包袱

皇馬主帥施丹,於上季中戲劇性回歸執教,但走過一次或者又有第二次,因為皮里茲挑戰佢條底線!為再度挑戰巴塞及一眾歐洲列強,皇馬今夏大換血,球會已簽入夏薩特、盧卡祖域多名猛將;但施丹一直想趕走加里夫巴利,本身成功在望,但皮里茲卻於最後一刻煞停其中超轉會交易,西班牙傳媒報道施丹嬲到震,甚至考慮再次離開皇馬。



施丹同巴利唔妥已係公開秘密,於國冠盃不敵拜仁之後,施丹公開表示希望巴利早走早着,講得勁絕情。巴利亦唔希望再為施丹效力,所以就算轉會中超佢都唔介意。但皮里茲唔理雙方意願,單方面終於巴利轉會交易,一次過得罪晒施丹同巴利。



皇馬於香港時間今晚深夜到德國鬥熱刺,巴利已不在大軍名單中,所以肯定無緣倒戈;施丹對皮里茲多次表示要除巴利而後快,今次深感被皮里茲出賣,有傳佢或會考慮離開。



直播表



周三凌晨零時 熱身賽 皇家馬德里 Vs 熱刺

香港開電視77台;有線6662、602台



周三01:00am 熱身賽 基斯迪辛德 Vs 曼聯

Now 640



