迪布尼寸睇英超形勢　睇死利物浦追唔到

曼城上季於英超勇奪98分，以1分之差力壓利物浦，成功衞冕聯賽冠軍，過程驚險萬分，若非「藍月亮」最後連贏14場聯賽，都阻唔到紅軍首嚐英超錦標滋味；領隊哥迪奧拿都話，利物浦係佢遇過最強爭標對手之一。不過曼城大戰奇雲迪布尼就有另外睇法，認為新季曼城或只需攞85分就可達標，睇嚟係睇死利物浦追唔到喎！



曼城近2季於英超所向披靡，前季以100分奪冠，上季則取得98分，但相比起前季輕鬆捧盃，上季難度就高得多。面對應屆歐聯冠軍利物浦，曼城下季都唔可以掉以輕心。但迪布尼就表示：「我哋唔使超越上兩季嘅分數，或者攞到85分就夠奪標。要奪英超冠軍，有時唔係一定要每分每秒都有進步，最緊要係保持穩定，每場都向住目標進發，每場都嘗試去贏。關鍵唔係一定要做得比以前更好，你諗吓有乜可能每季都更好先？係呀，年年都要贏聯賽冠軍唔係易事，但攞到真係好爽。」



利物浦雖然奪得歐聯冠軍，但今夏於轉會市場非常靜焗，一粒大星都冇買過；而於季前熱身賽，已先後輸畀多蒙特、西維爾同拿玻里，近4戰共失10球，唔少利迷都對新季爭標形勢感到擔心，唔知迪布尼係咪睇到紅軍唔爭氣，所以定過抬油呢？



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