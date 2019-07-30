普巴離隊曼聯未驚過　兩大頂級悍將等入魔

保羅普巴扭計離隊或投皇馬，曼聯已定好2大人選，去頂替呢位陣中王牌。據西班牙傳媒《Sport》報道，紅魔鬼定出一老一少人選，分別係巴塞隆拿中場拿傑迪錫以及拉素塞爾維亞中場米連高域沙域。巴塞方面已表明願意放走該名克羅地亞好波之人，索價約為4500萬鎊，呢個價錢連普巴身價三分一都冇，認真抵玩。



拿傑迪錫於14年由西維爾轉會巴塞之後，一直係球隊中場正選，佢多年來表現非常穩定，協助球會取得4屆西甲、1屆歐聯同1次世界冠軍球會盃冠軍，而於上年夏天則帶領克羅地亞取得世界盃亞軍，無論卡士、名氣、實力、經驗，都絕不下於普巴。拿傑迪錫唯一缺點係已經31歲，但佢足球智慧勁高，踢法好聰明，相信轉戰英超一樣有貢獻。



另一方面，意大利傳媒《Radiosei》則表示紅魔鬼幾已斟掂米連高域沙域。呢名24歲硬淨中場，被封為塞爾維亞普巴，甚至被傳媒攞佢嚟周施丹、耶耶托尼相提並論。佢踢法全面、活動範圍極大，於中場能攻擅守，除入楔時間準、門前把握力強之外，更因為身高手長又大隻，打防中時能展現強大攔截力。據報呢名全能中場身價達8100萬鎊，曼聯已同佢傾好個人條件，年薪達540萬鎊。早前拉素領隊施蒙尼恩沙基亦承認，若球隊收到天價報價，好難留得住米連高域沙域。



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