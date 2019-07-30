曼迷聯署5大控訴　官方電視北韓式「滅聲」

曼聯球迷嘅「反格拉沙家族」行動近期再度熾熱，有球迷組織撰寫一封畀曼聯嘅公開信，並且提出5大質疑要求「紅魔鬼」高層回應。雖然公開信獲全球眾多曼迷聯署，但結果同大家預期嘅一樣，格拉沙家族同曼聯一眾高層當然唔會理會，最離譜係連官方電視台MUTV都玩「滅聲」，硬Cut球迷嘅質詢電話！



呢封公開信一開始就話：「足球世界入面，14年係好長嘅時間。當你(格拉沙家族)喺2005年收購曼聯嗰陣，我哋係英國足球最大力量...但今日曼聯係沉淪當中...」球迷矛頭直指格拉沙家族管理不當，將曼聯變成佢哋生財工具，並且提出5大控訴要求回應：

1●自從全面收購令曼聯陷入巨額債務後，至今只係還咗4,400萬鎊本金，請問有咩合適而現實嘅計劃去清除負債？

2●伍德沃德上任(行政總裁)6年，曼聯球場上成績完全失敗，但人工就加咗近60%(年薪260萬鎊加至415萬鎊)，請問加薪理據係乜？

3●自2005年開始，曼聯已用咗7.5億英鎊去還債，請問未來幾年有咩計劃去減低呢個數字？

4●曼聯喺2012年上市後，市值升咗4.52億英鎊，請詳細交代呢筆收益有幾多係重新投入球會營運？

5●請問曼聯物色總監進度如何？如果有嘅話，佢嘅角色係點？有冇話事權？



公開信喺網上被全球曼聯粉絲「熱推」後，仍然得唔到曼聯官方回應，有2個球迷分別打上MUTV嘅Phone-In節目《Paddy Crerand Show》公開質詢，點知當球迷準備闡述自己意見嗰陣，MUTV嘅主持人就立即Cut線，唔少曼聯迷批評MUTV已經唔係球會同球迷溝通嘅渠道，淪為「北韓式」嘅格拉沙家族宣傳機器。



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