再挑戰新角色！吳逸凱做老闆賣NUTTEA

前太陽飛馬門將、退役後轉行健身教練，兼曾兩度出戰健美比賽的「大隻門神」吳逸凱，日前再展人生新一頁做老闆，於鰂魚涌蘇豪區經營台灣NUTTEA（堅果奶茶），並在周一（29日）擇吉開張。一班「阿凱」青年軍時代的師兄弟及教練，如余倫興 、范俊業、陳健安、唐咖名和李瀚灝等，都有親臨撐場，賀其創業之喜。



由職業球員到健身教練，到健美運動員，再到創業做老闆，「阿凱」直言一路走來，自己對每個人生階段皆認真對待，他說：「無咗踢職業足球之後，我喺『健身教練』上面都花咗好多精神同心機，工作上亦都搵到好大滿足感。本來我都諗過會唔會開私人健身室，但最後喺某啲位唔係咁行得通，加上想再挑戰吓其他嘢，所以決定創業，學人搞生意。」



萬事起頭難，做生意亦一樣！「真係一啲都唔簡單！由選舖、裝修、請人，到培訓、管理宣傳等等，無一樣係容易處理嘅，真係頭都大埋。好彩最後總算搞掂晒，順利開到張。」口中說困難重重，臉上卻展現出滿足神情的「阿凱」道。



做生意賺錢緊要，良心更加緊要，篤信佛教的「阿凱」，為了讓茹素者可放心飲用其「堅果奶茶」或「水果茶」，所有食材均全天然，並且不會加入牛奶、奶精，亦不會使用加工糖分。「一個『緣』字很重要，我離開咗球圈咁耐，一班球圈好友依然嚟支持我，係緣；開舖頭選擇了台灣的品牌NUTTEA都係緣。我好珍惜佢哋（指球圈好友），同樣好珍惜今次創業嘅機會，我會努力去做。」「阿凱」補充謂。