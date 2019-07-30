利物浦史上最豪　8.5億買迪比利

上屆歐聯冠軍利物浦今夏轉會市場比較靜，只係簽入2位「2000後」小將薛比雲丹貝治、夏菲艾利諾，後者更加未夠秣簽職業合約，令人懷疑紅軍新一季有冇足夠兵力同曼城爭奪英超。



英超轉會市場將於8月8日關閉，利物浦終於要出手，根據西班牙媒體《Don Balon》爆料，紅軍計劃以破球會轉會費紀錄嘅9000萬鎊(約8.5億港元)收購巴塞隆拿翼鋒奧士文尼迪比利，打破以7500萬鎊買華基爾雲迪積克嘅紀錄。



利物浦領隊高普一直想簽入翼鋒，以減輕穆罕默德沙拿、沙迪奧文尼嘅負擔，令球隊可以同時兼顧英超同歐聯雙線爭標，早前就有消息指利記想收購多蒙特新星查頓辛祖，但多蒙特冇咁易放人，而且曼聯都想買辛祖，呢位英格蘭國腳身價水漲船高，令紅軍難以得手。



反觀，巴塞隆拿有意出售奧士文尼迪比利，甚至打算將佢作為向巴黎聖日耳門回購尼馬嘅籌碼。



由於收購尼馬一事，遲遲未有進展，巴塞可能會考慮將奧士文尼迪比利賣畀利物浦，但係巴塞要求1.08億鎊轉會費，成為雙方交易最大障礙。



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