南華17連勝奪甲一王座　蔡再懃首膺MVP

一年前，南華在領先兩場情況下被逆轉，最後痛失總冠軍，今年他們奮力阻止歷史重演。面對今季最強挑戰者滿貫，Game 3南華比前兩戰打得更吃力，與滿貫鬥到最後才分勝負。最終在對手王牌費格遜轟入29分下，南華憑再次多點開花，以70：63反勝。繼2017年後，以全勝姿態捧走總冠軍。



首節滿貫由張偉康完成上籃先開紀錄，打出6：0開局，南華由朱亮連得5分止血。 穿上綠色戰鞋的費格遜今場活力十足，後場搶板後自己完成得分，帶領球隊一度拋離最多11分。此節尾段滿貫收起已得9分的費格遜，朱亮和張延隆把握機會自己殺入禁區上籃，為南華追成11：16進入下一節。



滿貫第二節開段手風不順，即使搶到籃板亦未能轉化成入球，令綠衫軍長達兩分半鐘未有進賬。南華此節繼續派出年輕拍檔張延隆和曾湛元頗為湊效，朱亮、陳張敏和楊和輪流得分，9：0的「小高潮」成功將分數反超前。費格遜在Game 2得17分11籃板，此節他兩次搏得「and 1」追成22：22平手。兩隊之後輪流得分，張偉康命中今場第一個三分球後，南華即由楊和「回應」。今場是兩隊內線王牌大鬥法，連續兩場取得雙雙數據的惠龍兒籃底此節稍勝，連續兩次大力封阻，又力壓費格遜勾手上籃，兩隊打成31：31完半場。



上兩仗南華換邊後就會爆發，今場亦一樣。蔡再懃和朱亮分別完成「三分打」，聯同惠龍兒、楊和裡外開弓，將比數拉開至49：41。滿貫仍未找到節奏，僅由費格遜和歐陽維江苦苦支撐。此節蔡再懃得9分，惠龍兒亦有8分進賬，帶領南華第三節領先55：47。



滿貫要改寫歷史，這一節是最後機會，張偉康的三分球、歐陽維江奮力上籃追成51：55 。南華仍然火力未減，朱亮把握籃底空檔，拉開至10分差。最後3分鐘，費格遜一口氣狂轟5分，再搶板造就葉俊傑快攻得手，一度追至59：63。不過楊和的三分球令綠衫軍的希望幻滅，最終南華保住領先優勢，以70：63勝出，總決賽場數3：0橫掃對手捧走冠軍，今場得11分的蔡再懃成為今季最有價值球員。