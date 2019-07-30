阿仙奴都有星級新兵？呢個係世盃冠軍呀

今夏喺轉會市場唔多活躍嘅英超勁旅阿仙奴，據報可以好快簽入星級新兵，呢個就係德國世盃冠軍腳基迪拉喇！消息指呢位祖雲達斯中場已經同「兵工廠」達成兩年合約協議，年薪會係400萬歐元，依家只要等兩間會傾掂埋轉會費就可以成事！



上季開始喺祖記逐漸失寵嘅基迪拉，之前曾經傳出有意去美職或中超搵食掘金，不過《米蘭體育報》今日就踢爆基迪拉原來同阿仙奴已經傾緊，而當地著名記者舒哈拿就直頭話基迪拉已經同阿仙奴傾掂數添！



事實上，基迪拉日前離奇現身酋長球場去睇酋長盃，已經令人疑惑，估唔到依家堅有機會成真。據知，「兵工廠」今次為佢開份2年新約係直到2021年，至於400萬歐元年薪，查實已經比起佢之前踢祖記嘅600萬歐元減價3份之1，其實相當抵玩。報道仲話，基迪拉之前曾要求祖記可以畀佢免費離隊，等佢可以喺人工上面嗌高價。至於成唔成事，就要再等最新公布。



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