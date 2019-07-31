南華班主欣喜：新教練提升球隊至另一層次

究竟要花多少心血、汗水，才能成就一個又一個錦標? 南華，本地籃壇3料冠軍霸主，10年內5度登頂甲一，17場單季不敗金身，締造了一項新的長勝紀錄；但，其實11個月前，曾被翻盤上了寶貴一課。低谷高山，一路走來，充滿太多回憶，班主洪游奕總結難忘的一季，說得最多是「多謝」，多謝全心全意的教練；多謝球員努力；多謝對手滿貫。



未到完場一刻，紅軍戰將也不敢太早慶祝，終場大鐘鳴響，他們才蜂擁到場中心相擁，抑壓內心良久的情緒，終於釋放了。



「帶領南華這麼多年，今年請來新教練(巴拿莫域)，不但令球員的水準提升，而是整隊各方面包括管理都達到另一層次，所以好多謝教練，他那麼全心全意地改善球隊，精益求益，而且極具水平，他令我們更上一層樓。」洪生由衷地說，臉上帶着安慰。



「教練好肯用年輕球員，這點我是最開心，大家都見到張延隆和曾湛元表現得好好，而楊和、阿懃、兆華都有提升，其實整隊波，每個球員，教練都有方法令每人進步。」



得中鋒、得天下，是籃壇老生常談，今屆惠龍兒歸來，常規賽中段落場，以戰代操漸漸提升狀態，洪生肯定了Duncan的角色「很重要」:「因為他是整隊波的中心點，對成隊波的表現及穩定軍心方面，都好重要，而他場內場外都是一個領袖，帶領球員起關鍵作用。」



展望將來，10支甲一隊，人材拉扯，可預視挑戰更大，而南華方面依然以人強馬壯的陣容示人，因後衞余理洋已在香港住滿7年，來季將回南華，以本地球員身份落場。「我亦要特別多謝滿貫，他們出色的表現，令比賽更具競爭性，也十分精彩，而他們的進步有目共睹，相信球迷都會認同。」銀牌錦標、常規賽及季後賽總冠軍，洪生對對手惺惺相惜，為難忘的一季劃下句號。