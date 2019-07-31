南華蔡再懃膺聯賽MVP：人生是先苦後甜

「聯賽最有價值球員，蔡再懃！」



南華球員吶喊著擁抱，幾秒過去，仍然不見蔡再懃的身影。扭過頭，他從別處緩緩走來，略顯遲疑的樣子。常規賽場均14.4分，季後賽數據提升到19.8分，每當南華和滿貫拉鋸，或者是三分球，或者是凌厲的突破，他總有辦法打破僵局。從一年前坐在冷板凳看著球隊遭到逆轉，到昨天（30日）成為收割冠軍的功臣，他用「先苦後甜」來總結。說的不只是過去一年，也是十八到二十四歲的人生。



「其實Duncan（惠龍兒）和Tommy（朱亮）更值得MVP。」蔡再懃說。上半場大部分時間都在板凳，揉揉眼睛再看記分板，他的得分是零。「這場比賽前，自己想得太多，想起去年總決賽表現不穩，幾乎沒有出場時間。」距離冠軍只差一步，難免急進起來。然而整季下來，他始終是燃點球迷激情，澆滅對方希望的關鍵先生。兩次「and 1」，讓氣勢徹底回到南華一方。因為我們都知道，蔡再懃甦醒了。



「完場後壓力釋放了，很開心，很興奮。」他長呼一口氣。人們總說失而復得的感覺最美好，從去年領先2：0的情況下，被連取三局失落冠軍，到今年全勝封王，「一直覺得辜負了洪生（班主洪游奕），但他沒有放棄我，不斷給我機會，才有這季的表現。」如果說球隊給予蔡再懃支持，讓他發揮最大價值，那麼他的太太、家人，絕對是讓他毫無顧慮揮灑汗水，真真正正的MVP。



大女兒穿著紅色球衣，小女兒拿著打氣紙牌，面對鏡頭不太安分，重複嚷著「爸爸、爸爸」。他好幾回紅了眼眶，而太太溫柔地擦拭眼淚。這是我們不認識的蔡再懃，或者說蔡再懃家庭。我們從社交媒體看見他倆結婚，看見他為兩個「小怪獸」準備開學用品，教她們打球，盡是歡笑和溫馨。「其實我經歷了大半年的不甘心，沒有告訴任何人，唯獨家人知道。」



這是我第一次聽他說起往事，年紀輕輕便為人父母的往事。「我十八歲便有了小朋友，當時還在讀書沒有收入，靠爸爸媽媽支持，靠太太照顧孩子，是她叫我不要放棄籃球。家人是我蛻變和進步的原因。」這些年感覺經歷了半生，載浮載沉，這個冠軍，這枚與別不同的指環，證明一切都是值得。「讀書、打球、教波、照顧家庭⋯⋯這幾件事疊起來，讓我十八歲到二十四歲的人生很累，也讓我知道先苦後甜，經歷這麼多才能看得更廣闊。」



人生還很漫長，籃球巔峰時期不過剛剛開始，除了學會成為更稱職的領袖，還要當兩個女兒和弟弟蔡再南的榜樣。「就算以前做錯事，背負再多壓力，跌落谷底都好，從哪裏跌倒就從哪裏爬起來。」他沉默半晌，再三確認似的輕輕點頭，「我想成為這樣的榜樣。」

