普巴超級助攻小勝　曼聯冇佢點算？

蘇斯克查帶隊返挪威，曼聯究竟踢成點呢？紅魔鬼季前熱身賽作客基斯迪辛德，正選陣容勁有誠意，但拉舒福特、安東尼馬迪爾、連格等都未能撕破對手防線。曼聯一直老鼠拉龜，等到保羅普巴後備入替，於完場前又策動又埋門，最終造就桑馬達博得12碼射入小勝1:0。普巴無論對住對手抑或隊友都超班，曼聯下季如果冇咗佢都好頭痕。



除咗普巴做後備外，曼聯今仗以強陣出擊，迪基亞以隊長身份落場。面對挪超目前排第七嘅基斯迪辛德，紅魔鬼當然佔盡優勢，福仔、馬迪爾、連格、丹尼爾占士都好活躍，其中福仔罰球好近磅，麥湯米尼2度近射1次中柱亦極具威脅。福仔於踢到大約一個鐘施展妙射，可惜都係過唔到對手門將。



蘇帥跟手換晒11名球員，當中包括普巴及桑馬達等落場。曼聯面對對手密集防守，始終需要普巴呢個級數嘅球員去打破僵局，佢不斷於危險地帶做策劃，完場前自己先殺入禁區，但起腳前被鏟走皮球，跟手佢於禁區頂撥橫右腳勁射僅柱邊出界。到補時1分鐘佢於禁區頂人叢中直線質落禁區，桑馬達接應被對手門將撞跌，佢親自主射極刑入網。曼聯憑普巴嘅個人質素贏波，睇到佢對紅魔鬼係幾咁重要。



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