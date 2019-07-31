馬些路核突送禮益卡尼　皇馬又輸一場

於德國舉行嘅奧迪盃4強賽事，皇馬大戰熱刺。雙方今仗強陣出擊，熱刺哈利卡尼、孫興尼、新將尼當比利打正選，夏薩特、賓施馬、沙治奧拉莫斯亦為皇馬正選落場。兩軍快打快戰情可觀，但馬些路一次送禮就送埋皇馬出局，造就卡尼一箭江定山入決賽。銀河艦隊今季熱身賽成績慘不忍睹，4戰1和3負，施丹仲有冇計撥亂反正？



皇馬上仗遭馬體會大數7:3，今場球員信心亦麻麻，畀熱刺佔得優勢，搞到華拉丹幾乎擺烏龍，之後尼當比利禁區外勁射，基羅拿華斯飛身撲出。但到22分鐘終於領先，皇馬球員於己方場區橫傳左路，馬些路為唔輸界外球，貪盡隻右腳回後，點知力度錯晒變助攻，卡尼單刀射近柱搞掂。賓施馬之後繼續做嘥機之星，左右開弓都射唔入。若非拿華斯勇救必入球，卡尼半場已可梅開二度。



換邊後熱刺攻勢依然較多，孫興民左腳勁射超靚又過唔到拿華斯。被指超重嘅夏薩特雖然落力，但全場依然貢獻唔多，最終皇馬輸0:1再度敗陣。



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