曼聯難抗祖記超筍組合　戴巴拿入硬魔！

用盧卡古一個，去換保羅戴巴拿＋文迪蘇傑＋1000萬鎊，畀你係蘇斯克查賣唔賣？比利時前鋒盧卡古，一直被認定將轉會國際米蘭，但祖雲達斯新帥沙利亦對佢有興趣，英媒透露祖記已向紅魔鬼提出超筍Package，當中包括以阿根廷天才前鋒戴巴拿作收購條件，現時戴巴拿經理人已飛去倫敦同曼聯代表會面。今年25歲嘅戴巴拿可翼可鋒仲可打10號位，把握力創造力比盧卡古有過之而無不及，如果成功轉會，魔迷肯定開心到震！



戴巴拿係祖雲達斯10號波衫擁有人，自由巴勒莫轉投「斑馬兵團」後，一直係祖記前線領軍人物。但上個夏天C朗高調加盟後，戴巴拿重要性、出場機會減少；沙利成祖記新帥後，更希望購入盧卡古，故決定用戴巴拿、克羅地亞前鋒文迪蘇傑再另加1000萬鎊收購。英媒報道戴巴拿其實係較想留於祖雲達斯，但如沙利將佢出場時間進一步削減，而曼聯亦畀到高人工的話，相信佢唔介意入魔。據悉其經理人已飛抵倫敦同曼聯代表展開談判。



曼聯剛於挪威踢熱身賽，領隊蘇斯克查被記者問起戴巴拿，蘇帥咁樣回應：「戴巴拿依然係祖雲達斯球員，我唔會單獨評論。但曼聯對好球員當然有興趣，我亦希望於轉會窗關閉之前，可以多簽1、2個新面孔。」蘇斯克查冇否認對戴巴拿有興趣，相信呢名阿根廷好波之人大有可能加盟。



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