滿貫齊心收穫亞軍 領隊分享箇中「開心和感動」

當新伊館燈光熄滅，留守球場至最後的包括滿貫球員與支持者，互相勉勵、合照，彷彿，不想賽季如此這般告一段落。這份依依，含着開心又混入一點失落，但似乎前者會更多一些。不是嗎？這支甲一「二年生」迅速崛起，寫下聯賽及銀牌雙亞軍的亮麗成績單，領隊王嘉俊（Michael）坦言樂見滿貫憑着「齊心」突破多少個關卡，而球隊的進步印記，亦實踐了他加入球圈搞波的初心。



冠軍戰系列賽每仗均坐在場內，給予球隊精神力量的Michael，總結賽季時表示：「其實我好真心覺得開心及感動，因為我們球員畢竟大部份都不是全職，是靠着一份團結的心，打出今日成績來，今季加盟的Eric（費格遜）做到隊中「大佬」的角色，他平易近人的性格，感染到全隊都打出鬥心，最終拿到這張成績單。」



「輸，當然有少少不開心，但卻不能說是一種失望，因我見到，己隊逐場逐場與對手拉近。」這就是一種進步，季度4殺永倫，也幾近一項「不可能的任務」。「教練團為每一場波去思考、部署，也是功不可沒的。而整個團隊包括助教及每一位職員，都好齊心。」這些都是贏回來的收穫。



說到當初搞波的初心，就是對進步的追求，做人做事應有的態度吧！「我見到球隊已做到不斷進步，這個理念，除了球隊還有我自己，每一日都有進步，所以我希望下一季會更加進步。」



滿貫主教練呂楚威不知為球隊部署而消耗多少個夜晚，他說：「三場當中今場表現最好，由第一場相差19分，到上場縮窄了分差，至今場以7分落敗，我覺得我們的進步是有目共睹。」



常言道，拼盡便無悔，「球員已付出了百分百，或許在技術、體能、默契上己隊未及對手好，但如果我們能在調配上，令這場球賽的比分咬在10分內，或只差幾分，甚至有機會超前，其實球隊的表現已是很好。」威Sir說。



辛苦了近一年，滿貫有大約一個月休息，之後會部署來季，向更高成績目標奮進。