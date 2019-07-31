港超聯　富力R＆F五千萬班費爭標

上季港超亞軍富力R&F周三（31日）早上假廣州舉行賽前記者會，並公布球隊來季組軍方向，以及展示球隊新一季的球衣。廣州富力足球俱樂部副董事長黃盛華在台上致辭時表示，希望球隊於新一季能夠在聯賽封王：「今季我哋成個組軍係再進一步，除咗上季嘅主力班底之外，加入咗香港足壇嘅後起之秀、青年才俊，亦有優良嘅外援去幫助球隊獲得更好成績。我哋目標好明確，自5月4號痛失聯賽錦標之後，所有人都痛定思痛去反省有咩做得唔夠，嚟緊一季我哋目標依然係爭奪聯賽錦標，盡可能喺其他盃賽取得更好成績。」「黃董」透露今季班費約5千萬港元，但在爭取錦標之餘，他亦期望為香港隊出一分力：「我哋之前睇咗香港對中華台北嘅友誼賽，現時香港仲係復甦階段，但係已經有好多青年才俊有機會嶄露頭角，我希望未來富力R&F有更多球員入選港隊，可以征戰嚟緊嘅世界盃外圍賽。」



至於主教練楊正光則透露組軍方針以補強為主：「舊年我哋睇到自己嘅弱點，特別係被反擊嘅時候，速度、力量都不足，所以今季特登喺歐洲搵呢兩位球員返嚟，佢哋無論腳法、力量、身體對抗性都係球隊需要嘅。」他續說：「伊高沙托尼、林柱機同呢兩位外援都係球隊需要增強實力嘅地方，今季我都大信心，舊年只差一步能夠成功，今季希望增強實力之後，真係可以攞到冠軍。」他亦指球隊組軍已「八八九九」，惟在板凳深度上仍有所不足，或會再引入本地球員。至於球隊亞援和國援名額，「楊Sir」指亞援名額會用作註冊周煜辰，國援則需視乎陳梓榮能否以本地球員註冊，而球隊將於8月6日前往葡萄牙集訓。



對於富力R&F能否在將來參與亞洲賽事，總經理郭能培（Tyler）則透露目前要與亞洲足協談洽，而他們需要證明自己的獨立性，但能否成事仍然未知之數，因為最終決定將由亞洲足協決定。郭能培同時亦以薩爾斯堡紅牛與RB萊比錫作例子，並強調由於中超球會的中性名稱（非商業名稱）將於明年啟動，因此廣州富力不能再冠名為「富力」，而這個改變會對此事有所幫助。「Tyler」亦透露，中國足協正在嘗試推廣組織一些省制級的賽事，而球會則認為港超聯是個很好的例子，加上標準流浪目前亦希望在內地尋找主場，因此富力希望港超將來的市場不再局限於香港，並將其擴大至一個粵語或廣東區域的聯賽，特別是廣東省有超過1億人口，並形成一個更高水平的足球聯賽。