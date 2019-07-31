【有片】荒淫！前熱刺球星性愛直播賀轉會？

球員為轉會興奮係人之常情，但開心到玩「性愛直播」又係咩玩法？曾經效力熱刺嘅喀麥隆前鋒尼積爾，日前喺佢個Snapchat帳戶玩直播，片段中呢位25歲球星除晒衫望住鏡頭，之後鏡頭一轉，竟然有個「光脫脫」女士正喺度幫佢口交，畫面極度荒淫。



更加驚人嘅係，有傳片段中嘅女主角，其實係另一喀麥隆國腳奧約高嘅老婆Alisha Berry！尼積爾同奧約高之前一齊喺法甲踢波，國家隊亦合作無間，份屬好友，如果真係「朋友妻咪走雞」，佢就真係罪大惡極。



直播片段曝光後喺網上瘋傳，大批網民狂插尼積爾「變態」，呢位前鋒事後知衰，接受法國媒體Orange.fr訪問嗰陣公開道歉，但佢個解釋就相當騎呢：「好對唔住！我當時飲太多酒，其實我嗰陣係慶祝緊(同新球會)簽約，本核係想上網睇下新聞，但撳錯咗直播掣。」不過尼積爾就冇提到自己係咪「勾義嫂」。



積尼爾上星期落實由馬賽轉投俄超勁旅莫斯科戴拿模，據報雙方簽約4年，不過網民就質疑佢點解會喺性交過程當中上網睇新聞，認為佢呢個解釋「匪夷所思」。



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