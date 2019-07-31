港超聯　「小志強」同「戴志偉」廣州重逢

港超球隊富力R&F周三（31日）於廣州花園酒店舉行記者招待會，其中一名新兵方栢倫自青年軍後再度與兒時隊友袁振昇成為隊友，兩人均期望對方能在新季有好表現，協助球隊取勝。



新季從理文轉投富力R&F的方栢倫表示：「好多謝光哥（主教練楊正光）同富力上下邀請我，我覺得廣州嘅配套比香港好，練真草冇咁傷腳，加上一齊集宿，大家關係好啲之餘，又唔使搭車去練波，一日三餐喺飯堂食都好健康。」他亦指自北上後，主教練楊正光一直協助自己適應新環境，而助教、隊友又會幫忙購買車票，因此目前適應上沒太大問題。



外號「小志強」的方栢倫今季首次在職業層面上與「戴志偉」袁振昇合作，「小志強」坦言：「真係估唔到兜兜轉轉又同佢一隊，上次同佢一隊都係青年軍嘅事，隔咗咁多年大家都轉變咗唔少，以前我同佢都係打前鋒，但係依家我就踢左閘，佢就繼續踢前鋒，希望大家都可以喺球會佔一席位、多啲出場機會、多啲為球隊爭取勝利。」



而新季將留效富力的袁振昇則稱這次重逢有親切的感覺：「今次係青年軍之後第一次喺同一隊波，有咁多時間相處，一齊練波等等。始終一齊大，對佢踢法都有一定認識，佢踢咗咁多年職業真係進步咗好多，希望佢新球季都有好表現！」