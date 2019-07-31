港超聯　「夢想3子」北上落班為咗……？

港超球隊富力R&F周三（31日）於廣州花園酒店舉行記者招待會，上季效力夢想FC的林衍廷、林樂勤、謝家榮均表示期望在新球會能爭取出場機會並持續進步。



繼2016至17球季再次效力富力，「FatGor」坦言：「之前嘅隊友都喺廣州富力預備隊踢緊，加上依家嘅富力係一支爭標嘅球隊，以前係後生、練兵嘅球隊，所以感覺既陌生又熟悉！」能與好友林樂勤、謝家榮繼續同隊，林衍廷笑言：「有啲嘢係整定嘅！」此外，「FatGor」亦期望從「老大哥」盧均宜身上學習，揚言：「有得學嘅都希望學晒！」



至於林樂勤（Jordan）表示：「上季我都踢咗25場，自己都成長咗唔少，得到嘅嘢都比較多，希望今季可以延續喺夢想FC嘅好表現。雖然喺富力嘅出場一定比以前少，但係都希望可以做好自己，就算一季得10次出場機會，只要喺嗰10場都表現都自己嘅能力就OK。」Jordan又稱現時生活只有練習、食飯、睡覺，比以往更專注足球。



而謝家榮則明言：「其實轉會之前都知道有咩龍門，自己都想向更高水平挑戰吓，去到強隊競爭大都預咗，我唔會諗自己一定冇得踢，無論同邊個龍門競爭都好，最緊要做好自己！」他續說期望借季前熱身賽表現自己最好的一面，以爭取正選席位。據了解，前球會夢想FC目前仍未發放他們的獎金。



另外，球隊今季在自由人足球發展公司推薦下，引入香港年輕小將陳嘉宝，年僅15歲的他表示在富力操練比以前在甲組辛苦得多，但在廣州練習沒有時間限制，自己可以在操練後加操，使自己進步。他亦指自己需加快在球場上的決定，同時盼望在葡萄牙集訓期間爭取表現，以進入18人比賽名單。