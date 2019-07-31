升班！建龍飛馬為甲一帶來新氣象

建龍飛馬今季奪得甲二冠軍，來季將升上甲一，成為第十支甲一球隊。被問及來季的部署，建龍飛馬主教練香振強表示管理球隊的難度將會增加：「因為來季我們將會有兩支球隊於甲一，建龍飛馬會於來季升班，再加上原本的遊協，所以同時管理兩支球隊的難度頗大。兩隊都打同一個組別，無論賽季撞期或者其他事項都要準備得很好。至於球員方面，無論外援抑或是本地球員，都要先跟老闆溝通，然後才安排物色新球員以及整季的訓練表。」香Sir亦提及來季將會以建龍飛馬為主，遊協為輔，並參考南華南青的模式。



講到外援，相信大家都很關心艾素會否留效，香Sir則稱暫時也未肯定：「我不敢肯定或否定這可能性，但因為本地球員的班底仍未確立，所以希望先決定華人球員名單才尋找一些能夠幫助球隊的外援。再加上來季籃總對於外援註冊規定可能有更改，所以都要先釐清條例再決定下一步。」



球隊來季第一次於甲一作賽，香Sir也不希望給予球隊太大壓力：「不敢說要打入四強甚至決賽，這個應該是每支球隊的目標，但我不想將目標定得太高，亦不希望自己的球員承受太多壓力，畢竟成績要一步一步建立，球隊還有很多細節需要在休賽季改善。」而香Sir自己來季也很大機會未能如本季般同時出仼兩支球隊的主帥，所以他們將於休賽期間物色新教練。



建龍飛馬將於八月尾開操，香Sir希望能於賽季前提升球員的個人能力：「確立球員名單後會跟球員進行個人訓練，使他們能夠跟上甲一的節奏。此外都希望逐步建立一些概念，包括進攻防守的戰術，再以最佳狀態迎接來季比賽。」



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實習記者 鄭子風





