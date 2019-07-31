「足球小將」為本地足球播種

只要有心，唔只個個都可以係「食神」，仲可以個個都係「足球小將」！去年6月，當時效力夢想FC的陳偉豪，在鼎展金融集團行政總裁王康傑、營運經理邱雪康和余文俊的全力支持下，展開了「足球小將」計劃，透過校訪活動將足球運動的知識和精神，帶給中、小學生，從而享受由足球帶來的樂趣，為本地足球「球員」和「球迷」播種，出一分力。



文：戴陶蔚

相片：由「足球小將」提供



小學便開始結緣的「阿傑」、「阿康」和「阿俊」，可稱得上一起成長，現在更屬工作上的好拍檔。細個有學齊齊返、有波齊齊踢，長大後不僅有錢齊齊搵，就連回饋社會都選擇共同進退。「阿康」表示：「其實我哋細個都好鍾意踢波，好清楚足球可以帶到乜嘢樂趣畀小朋友，依家我哋有啲能力，好希望可以做啲嘢回饋番個社會。依家踢波咁，要有前鋒、中場、後衞同龍門，大家各司其職，咁先可以將件事做好。喺『足球小將』我哋3個就喺後邊做唔同嘅支援，前邊同足球有關嘅就交番畀啲專業人士負責。」



「阿康」還提到，除「足球小將」外，他們三人都曾支持過不同形式的活動，主要對象都是小朋友或年輕人。「我哋細個嗰時好容易開心，相比下依家嘅一代要面對太多嘢，所以我哋都好想提供到啲快樂元素畀佢哋，希望有作用啦！」



「阿康」口中的「專業人士」，亦即是「足球小將」計劃的設計者陳偉豪，4人當初一拍即合，許多人以為全靠「偉豪」口才了得，但其實另有原因。「我哋好細個已經入場睇波，我成日睇東聯二合，睇住『偉豪」之後踢流浪同南華，我就一直睇佢，我細個踢波踢後衞，而『偉豪』正正就係我嘅偶像。所以之前知道會同佢夾呢個計劃，已經好期待，跟住坐埋一傾，發覺大家雖然角色功能唔同，但理念極之相近，所以傾得好順暢，好快可以傾得成。」「阿俊」笑謂。



「偉豪」曾經表示「足球小將」計劃，首個季度進行得十分成功，期間探訪過多間學校，比賽也辦過兩次，但之後發展如何，還須視乎鼎展金融集團的3位，是否願意繼續支持。「第一年搞，我哋都好開心，雖然唔係每次活動我哋都可以落去睇吓，但睇番啲活動報告片同相，我哋都有好深感受。之前比賽頒獎禮我有去到，小朋友喺我面前慶祝、高舉獎盃嗰陣嘅表情同笑聲好治愈，呢啲正正就係我哋想見到嘅嘢。所以大家問我哋想『足球小將』做到點，我哋只係想我哋嘅能力之下，可以再有多啲學校參與到呢個計劃，愈搞愈大規模、一路搞落去。」「阿傑」揚言他們會繼續全力支持，還着「偉豪」要繼續努力。





陳偉豪轉戰甲組繼續踢



隨着夢想FC退出港超聯，現年37歲的前香港隊隊長陳偉豪，其去向如何備受不少球迷關注。繼續？掛靴？轉行？就等「偉豪」親自向大家交代一下啦！



「好多人見到流浪上番港超，就第一時間諗我一定會返去。首先，流浪都冇搵過我，點返去啫？如果佢哋真係佢哋自己講咁資源有限，咁就留番嚟畀機會啲年輕球員好過啦！」「偉豪」笑謂。



至於會否宣告掛靴，「偉豪」斬釘截鐵表示：「我唔踢港超啫，去踢甲組咁算唔算掛靴呀？又或者一季之後再踢番呢？總之我唔會講自己掛靴住，若果我新一季真係去踢甲組，球迷朋友有時間咪去幫我打吓氣囉。」



除轉戰甲組，還有其他打算嗎？「梗係有啦！我一家大細，淨係踢份甲組點夠食呀！我都有啲嘢做吓嘅，有波講就講，冇，我咪擺多啲心機去搞『足球小將』囉，仲好啦！佢哋3個（指上文3位）好支持，我吔都好想將個計劃愈搞愈大，更多同學受惠。」本地球圈最強「口水佬」陳偉豪表示。





【「足球小將」計劃簡介】



成立日期：2018年6月

總監：陳偉豪

統籌：蘇蘇

行政及市場推廣：Maxi House

贊助：鼎展金融集團

曾探訪學校：幼稚園(1間)、小學(20間)、中學(2間)

曾主辦賽事：2次

參與計劃港超教練及球員(只列部分)：楊正光、葉鴻輝、陳肇麒、梁諾恆、梁子駿、謝敏榮、歐陽耀冲、黎厚希、播磨浩謙