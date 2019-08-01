FIFA足球先生10強　美斯C朗圍剿VVD

國際足協剛啱公布年度最佳男子球員10強名單，應屆歐聯冠軍利物浦，3大主力華基爾雲迪積克、穆罕默德沙拿同沙迪奧文尼入選，2大球王美斯同C朗亦都在列。被捧為金球獎大熱門嘅VVD，喺FIFA足球先生獎項中率先對決美斯、C朗，可唔可以先下一城呢？



建基於18年7月到19年7月嘅表現，FIFA選出10名球員競逐獎項，利物浦攞到歐聯冠軍，主力球員當然有資格問鼎，當中以VVD攞獎呼聲最高。加盟紅軍年半，VVD好快已成紅軍後防領袖，幾以個人之力將利物浦不穩防線變為滴水不漏，球隊上季僅以1分之微不敵曼城取得亞軍之餘，更勇奪球會史上第6次歐聯冠軍，VVD功不可沒。



美斯上季贏得西甲冠軍，而且又歐洲金靴獎得主，但於季尾巴塞於歐聯畀利物浦大逆轉踢出局，西班牙盃爆冷輸畀華倫西亞。C朗方面則贏得意甲冠軍。



FIFA足球先生10強名單



華基爾雲迪積克（利物浦）

沙迪奧文尼（利物浦）

穆罕默德沙拿（利物浦）

美斯（巴塞隆拿）

基斯坦奴朗拿度（祖雲達斯）

馬菲斯迪歷特（祖雲達斯/阿積士）

法蘭基迪莊（巴塞隆拿/阿積士）

基利安麥巴比（巴黎聖日耳門）

哈利卡尼（熱刺）

夏薩特（皇家馬德里/車路士）



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