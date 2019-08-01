艾利臣金手套派膠　利物浦門將係叻嘅！

於今夏熱身賽頻頻輸波嘅利物浦，剛啱大戰里昂。紅軍今仗有穆罕默德沙拿、羅拔圖法明奴同門神艾利臣比加回歸實力大增，但點都估唔到連艾利臣都派膠，利迷肯定睇到擰晒頭！

利物浦門將一直都好有娛樂性，從以前嘅高巴拿、杜迪克，以至於歐聯決賽連環出錯嘅卡利奧斯，周時都畀到球迷「驚」喜；而今夏熱身賽鬥士砵亭，繼米洛列特派膠之後，竟然輪到首席門神艾利臣，堅冇令中立球迷失望。



艾利臣歸隊後今場正選出戰，開波2分鐘就送大禮。里昂左路出波出禁區，艾利臣出迎本身可以輕易接實個波，但個波有西令呢位巴西國家隊正選門神判斷錯誤，雞手鴨腳拍個波竟然中自己隻腳彈橫，對手前鋒穆沙迪比利衝到埋門之前，艾利臣情急下將佢拉跌，球證直指12碼點，迪比主射火速開紀錄。



艾利臣係上季英超、歐聯同美洲國家盃3料金手套獎得主，竟然都會出事。但艾利臣有隊友補鑊，法明奴先追成平手，對手中堅之後擺烏龍，再加上哈利威爾遜換邊後入金球，利物浦反勝3:1完場。



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