利物浦堅‧秘密武器　激西世界波屈機！

今夏利物浦完全冇買星級球員，熱身賽成績又曳，唔少利迷都好擔心愛隊，來季要挑戰曼城爭英超冠軍似乎唔易。「埃及文明」鋒線係勁，但新季咁多賽事，除奧歷治外冇個可算替補，都咪話唔頭痕。但原來最強球員已在陣中，威爾斯國腳哈利威爾遜剛於熱身賽鬥里昂射入超靚世界波，利迷都好想高普來季留住呢個「金球王」自用。



哈利威爾遜上季被外借到英冠打比郡，成為球隊爭升班重要棋子，雖然踢中場，但全季共射入15球，而且唔少仲係世界波，難怪連攞5個月打比郡最佳入球。上季哈利威爾遜其中一球代表作，就係於英聯盃射破曼聯大門，並淘汰紅魔出局。



今個夏天哈利仔回歸紅軍踢熱身賽，早前鬥多蒙特已經入波，但對里昂嘅入球先係最精彩。今戰下半場佢離門30碼左腳腳趾尾拉個重西，個波直飛死角入網，睇到講波佬都大叫。據報阿士東維拉同紐卡素都對哈利仔有興趣，亦傳出紅軍為佢標價2000萬鎊。唔少利迷賽後表示，好希望哈利仔可以留隊。



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