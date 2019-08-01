【東體爭議】老孫幾叻都冇用　因係亞洲人

國際足協(FIFA)公布今年世界足球先生10大候選人名單，最具爭議一定係熱刺前鋒哈利卡尼入選，但上季表現比佢更好嘅隊友孫興民，竟然冇份，網民批評FIFA根本係種族歧視，睇唔起亞洲人。



哈利卡尼上季各項賽事入24球，比孫興民多4球，但要留意呢位英格蘭國腳上季英超及歐聯爭標大直路，缺陣多場重要比賽。



反觀，孫興民喺卡尼缺陣之下，多次拯救球隊，包括歐聯8強兩回合，射入曼城3球，成為晉級大功臣。



熱刺上季可以打入歐聯決賽，同埋取得英超前4位，孫興民嘅貢獻比哈利卡尼大好多，難怪好多網民都戥佢唔抵，甚至指除非老孫一季入到100球，否則都係被卡尼騎住。



除咗孫興民之外，利物浦門將艾利臣比加即使獲得英超、歐聯、美洲國家盃三大賽事「金手套」，都係落選10大候選人名單，莫非擔任門將就係原罪？



世界足球先生10強名單



華基爾雲迪積克（利物浦）

沙迪奧文尼（利物浦）

穆罕默德沙拿（利物浦）

美斯（巴塞隆拿）

基斯坦奴朗拿度（祖雲達斯）

馬菲斯迪歷特（祖雲達斯/阿積士）

法蘭基迪莊（巴塞隆拿/阿積士）

基利安麥巴比（巴黎聖日耳門）

哈利卡尼（熱刺）

夏薩特（皇家馬德里/車路士）



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