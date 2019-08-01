【人物誌】普列錫兩腳妙射　令人忘記夏神

車路士喺熱身賽以5:3擊敗薩爾斯堡，除咗柏度洛迪古斯射入金球之外，新兵基斯甸普列錫個人梅開二度，表現亦可圈可點，甚至令人忘記夏薩特離隊嘅影響。



車仔早於今年1月冬季轉會市場，用5800萬鎊向多蒙特收購基斯甸普列錫，再外借畀多蒙特半季，就係要為夏薩特離隊，做定準備。



當時輿論認為車仔買一個20歲嘅美國國腳代替夏神，未免太唔對秤，但只要詳細了解基斯甸普列錫嘅背景，就知佢係天才球員，甚至有成為球王嘅特特質



一睇「Pulisic」普列錫呢個姓氏，就會估到佢其實係來自東歐地區，佢本身係克羅地亞裔，阿爺嗰代已經移民美國，但無改佢體內「歐洲巴西」巴爾幹半島嘅足球基因。



普列錫父母都係足球員，爸爸麥克主要踢室內足球，普列錫喺足球世家長大，自細獲得爸爸傳授「小型球」細膩技術。



佢亦非常有天份，2015年加入多蒙特青年軍後冇耐，好快被提升上一隊，並創下多個德甲及多蒙特嘅紀錄，包括德甲史上最年輕入波嘅外援、最年輕梅開二度嘅球員、多蒙特史上最年輕喺歐聯上陣及入波嘅球員，好似天生為足球而來到世界嘅人。



克羅地亞國家隊曾經徵召基斯甸普列錫，但佢選擇代表美國，否則上年應該有份成為世界盃決賽一員。



基斯甸普列錫今夏自願縮短假期，提早向車路士報到，仲揚言自己可以取代夏薩特，佢講得出做得到，今場熱身賽出任夏薩特以往嘅左翼位置，並射入2球。賽後，領隊林柏特都大讚基斯甸普列錫，講明新一季會重用佢。



車仔被國際足協判罰禁止今夏簽入球員，好彩球會有先見之明，1月不惜以5800萬收購基斯甸普列錫，令球隊保持爭標實力。



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