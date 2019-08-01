歐鎧淳要進軍奧運　拍住香港人一齊加油

香港游泳代表歐鎧淳參戰南韓光州世界游泳錦標賽後返港，周四（1日）以慈善活動宣傳大使身份現身尖沙咀。正為生涯第四個奧運會而努力的歐鎧淳說，出外比賽期間亦有留意香港新聞，她不忘勉勵香港人，特別是年輕一輩，「你哋好叻！我這一輩已經不是年輕人，但作為運動員我們都想給香港人一些正能量，一起為香港加油吧！」



歐鎧淳在七月尾舉行的世錦賽，兩次在主項100米背泳（個人及4x100混合泳接力項目）挑戰奧運A標，可惜時間仍然差一秒。不過她在4x200自接力交出驚喜表現，負責尾棒游出2分02秒63，協助港隊以總成績第11名成績取得直達東京奧運的入場券。「我真的很長時間沒有游200米自由式，但都可以游到這個時間，代表著其實我還有這個能力，就像師兄（方力申）一樣，40歲都可以繼續游，哈哈！」對於今次世錦賽沒有達成目標，她也略顯失望，「我覺得我應該多點回想這個200自，給自己多一點信心，不要老是質疑自己。」



4x200自接力的奧運資格令歐鎧淳有機會生涯第4度出戰奧運會，但由接力名單始終未定，她表示仍要在主項努力，特別要在心理上變得更強大，「游100背的時候其實很緊張，因為那是我的主項，自己抱有很大期望。接力現在就像一個保護網，我要做的就是放低緊張的心情，享受游100背，因為我知道自己的能力不只如此。」為專心備戰東京奧運，她表示可能會獨自出外訓練，以調整不同的細節位。